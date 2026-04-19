AT LEAST THREE INJURED IN SHOOTING NEAR UNIVERSITY OF IOWA

POLICE IN IOWA CITY SAY AT LEAST THREE STUDENTS WERE INJURED EARLY SUNDAY IN A SHOOTING NEAR THE UNIVERSITY OF IOWA .
POLICE SAY THE GUNFIRE ERUPTED AROUND 1:45 AM AS OFFICERS RESPONDED TO A REPORT OF A LARGE FIGHT ON A STREET NEAR THE UNIVERSITY.
VIDEO ON SOCIAL MEDIA SHOWS DOZENS OF PEOPLE SURROUNDING A STREET BRAWL, WHEN SHOTS RANG OUT AND PEOPLE BEGAN RUNNING FOR COVER.
NO ARRESTS WERE REPORTED AS OF NOON SUNDAY AND POLICE WERE QUESTIONING WITNESSES.
IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS OFFERED ALL STATE RESOURCES TO AID THE INVESTIGATION INTO WHAT SHE CALLED “THIS SENSELESS ACT OF VIOLENCE.”
THE IOWA CITY AREA CRIME STOPPERS ARE OFFERING A $1000 REWARD FOR ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE SHOOTINGS.