SIOUXLAND CHAMBER DELEGATION TO HEAD TO WASHINGTON DC

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE IS HEADED TO CAPITOL HILL NEXT WEEK WITH A DELEGATION OF 45 BUSINESS AND COMMUNITY LEADERS FOR THE 71ST ANNUAL SIOUXLAND/WASHINGTON CONFERENCE.
SIOUXLAND CHAMBER EXECUTIVE VICE PRESIDENT BARBARA SLONIKER SAYS THE TOP PRIORITY THIS YEAR IS A FAMILIAR ONE:
DCTRIP1 OC…..THE REFUELING. :22
SLONIKER SAYS THE 185TH’S MISSION IS CRITICAL NOT JUST TO SIOUXLAND, BUT ALSO NATIONAL SECURITY:
DCTRIP2 OC……..IN THE COUNTRY. :21
WASTEWATER FUNDING IS ANOTHER PRIORITY;
DCTRIP3 OC…..WITH THAT INFRASTRUCTURE. :14
WORKFORCE DEVELOPMENT IS A THIRD PRIORITY FOR THE GROUP.
THEY WILL MEET WITH 14 MEMBERS OF CONGRESS FROM THE TRI-STATE AREA INCLUDING SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA NEXT WEDNESDAY AND THURSDAY IN WASHINGTON.