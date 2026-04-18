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SIOUXLAND CHAMBER DELEGATION TO HEAD TO WASHINGTON DC

By
Woody Gottburg
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THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE IS HEADED TO CAPITOL HILL NEXT WEEK WITH A DELEGATION OF 45 BUSINESS AND COMMUNITY LEADERS FOR THE 71ST ANNUAL SIOUXLAND/WASHINGTON CONFERENCE.

SIOUXLAND CHAMBER EXECUTIVE VICE PRESIDENT BARBARA SLONIKER SAYS THE TOP PRIORITY THIS YEAR IS A FAMILIAR ONE:

DCTRIP1 OC…..THE REFUELING. :22

SLONIKER SAYS THE 185TH’S MISSION IS CRITICAL NOT JUST TO SIOUXLAND, BUT ALSO NATIONAL SECURITY:

DCTRIP2 OC……..IN THE COUNTRY. :21

WASTEWATER FUNDING IS ANOTHER PRIORITY;

DCTRIP3 OC…..WITH THAT INFRASTRUCTURE. :14

WORKFORCE DEVELOPMENT IS A THIRD PRIORITY FOR THE GROUP.

THEY WILL MEET WITH 14 MEMBERS OF CONGRESS FROM THE TRI-STATE AREA INCLUDING SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA NEXT WEDNESDAY AND THURSDAY IN WASHINGTON.

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