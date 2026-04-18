ART CENTER DEBUTS “INTERSTATES” EXHIBITION

A NEW EXHIBITION CALLED “INTERSTATES” IS ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY ART CENTER.
CURATOR CHRISTOPHER ATKINS SAYS IT HAS A LOCAL FOCUS:
BIENNIAL1 OC….AND DISTANCE. :18
ATKINS SAYS MATTHEW FLUHARTY, FOUNDER AND DIRECTOR OF “ART OF THE RURAL” WAS THE GUEST CURATOR OF THE EXHIBITION WHERE OVER 115 ARTISTS SUBMITTED 350 ARTWORKS TO THE OPEN CALL:
BIENNIAL2 OC….THAT WERE INVITED. :11
A VARIETY OF MEDIA MAKES UP THE EXHIBIT:
BIENNIAL3 OC………REALLY EXCITED. :07
“INTERSTATES” WILL BE DISPLAYED NOW THROUGH AUGUST 9TH IN THE 3RD FLOOR GALLERY OF THE ART CENTER.