LITTER DASH VOLUNTEERS HELP SPRUCE UP SIOUX CITY

DESPITE THE WIND AND COLDER TEMPERATURES, SEVERAL RESIDENTS AND BUSINESSES TURNED OUT TO HELP CLEAN UP SIOUX CITY ON FRIDAY IN THE ANNUAL LITTER DASH.
THE TEAMS GATHERED AT NOON FOR A COMPLIMENTARY LUNCH AT CONE PARK LODGE.
AFTERWARDS THEY RECEIVED COLLECTION MATERIALS, INCLUDING GLOVES AND BAGS AND HEADED OUT TO AN
ASSIGNED LOCATION TO PICK UP TRASH.
A TOTAL OF 488 PEOPLE PARTICIPATED IN THE CLEAN UP EFFORT.
THE CITY ENVIRONMENTAL SERVICES DEPARTMENT WILL RELEASE THE TOTAL AMOUNT OF TRASH COLLECTED SOMETIME IN THE NEXT WEEK OR SO.
Photos from City of Sioux City