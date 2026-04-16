THREE FINALISTS NAMED FOR SC SCHOOL SUPERINTENDENT

THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT HAS ANNOUNCED THE FINAL THREE CANDIDATES FOR THE DISTRICT’S SUPERINTENDENT POSITION.
INTERIM SUPERINTENDENT JIM VANDERLOO, DR. TIMOTHY MILLER AND DOCTOR WILL PICKENS III HAVE MADE THE FINALISTS LIST.
MILLER MOST RECENTLY SERVED AS EXECUTIVE DIRECTOR OF THE UVALDE MOVING FORWARD FOUNDATION IN UVALDE, TEXAS.
PICKENS CURRENTLY SERVES AS DEPUTY CHIEF OF SCHOOLS FOR CHICAGO PUBLIC SCHOOLS IN CHICAGO, ILLINOIS.
IN HIS CURRENT ROLE, HE SUPERVISES 35 SCHOOLS, SERVING OVER 20,000 STUDENTS, ON THE SOUTHWEST SIDE OF CHICAGO.
VANDERLOO, CURRENTLY SERVING AS INTERIM SUPERINTENDENT, IS ALSO DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION AND ACTIVITIES FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.
HE OVERSEES ALL OPERATIONS FROM ACADEMICS TO FINANCIAL MANAGEMENT OF THE DISTRICT’S NEARLY 14,000 STUDENTS AND 2,500 EMPLOYEES.
THE PUBLIC IS INVITED TO HEAR FROM THE SUPERINTENDENT CANDIDATES DURING SEPARATE COMMUNITY FORUMS ON WEDNESDAY, APRIL 29 IN ROOM 118 OF THE EDUCATIONAL SERVICE CENTER AT 627 4TH STREET IN DOWNTOWN SIOUX CITY.
MILLER WILL BE PRESENT FROM 4 PM TO 5 PM; PICKENS WILL BE PRESENT FROM 5:15 PM TO 6:15 PM; AND VANDERLOO WILL BE PRESENT FROM 6:30 PM TO 7:30 PM.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT IS EXPECTED TO ANNOUNCE ITS SELECTION OF THE DISTRICT’S NEW SUPERINTENDENT IN EARLY MAY.
THE NEW SUPERINTENDENT WILL ASSUME HIS POSITION FOR THE 2026-2027 SCHOOL YEAR ON JULY 1, 2026.