SPRING CLEANING CAN BRING POTENTIAL POISON DANGERS

WARMER WEATHER BRINGS SPRING CLEANING AND POTENTIAL POISONING RISKS IN OUR HOMES, GARAGES AND YARDS.
LINDA KALIN, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE IOWA POISON CONTROL CENTER IN SIOUX CITY, SAYS CERTAIN TYPES OF POISONINGS ARE MORE LIKELY TO OCCUR DURING THIS TIME OF THE YEAR.
CLEANING1 OC…… “HOUSEHOLD CLEANERS” :10
MOST PEOPLE UNDERSTAND THE POTENTIAL THREATS CAUSED BY CHEMICALS LIKE PESTICIDES AND HERBICIDES, BUT THERE ARE OTHER CHEMICALS THAT ARE EQUALLY DANGEROUS IN OUR HOMES.
CLEANING2 OC…..”MUCH AT ALL” :15
KALIN SAYS TAKE CARE TO NOT MIX CERTAIN CHEMICALS, ESPECIALLY THINGS LIKE BLEACH WITH AMMONIA, ACIDS, AND OTHER CLEANERS, OR A VERY HARMFUL LIQUID OR VAPOR COULD RESULT.
SHOULD YOU HAVE AN EMERGENCY, OR JUST A QUESTION, THE IOWA POISON EXPERTS ARE ALWAYS ON CALL, AROUND THE CLOCK AT 1-800-222-1222.
Radio Iowa