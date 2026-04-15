SIOUXLAND UNITED WAY ANNOUNCES CAMPAIGN RESULTS

THE UNITED WAY OF SIOUXLAND ANNOUNCED THE TOTAL MONEY RAISED IN ITS ANNUAL CAMPAIGN AT A CELEBRATION AT BUFFALO ALICE WEDNESDAY AFTERNOON.
CAMPAIGN CO-CHAIR SARAH ROL SAYS THEY TOPPED THE PREVIOUS YEAR’S TOTAL BY RAISING JUST UNDER THREE MILLION DOLLARS:
ROL1 OC……….EXCITED ABOUT THAT. :16
ROL, WHO CO-CHAIRED THE CAMPAIGN WITH CNOS CO-WORKERS NOLAN LUBARSKI AND JILL SITZMANN, SAYS KNOWING THE FUNDING WOULD HELP LOCAL HEALTH CARE AND EDUCATION PROGRAMS OF SIOUXLAND UNITED WAY WAS IMPORTANT TO THEIR EFFORT:
ROL2 OC…THE YOUNG KIDS. :29
SHE OFFERED A THANK YOU TO THE MANY DONORS WHO CONTRIBUTED TO THE UNITED WAY CAMPAIGN THIS PAST YEAR:
ROL3 OC…A COMMON CAUSE. :16
STEVE AND CHERYL OLSON OF GREAT WEST CASUALTY COMPANY WILL CHAIR THE NEXT UNITED WAY CAMPAIGN, AFTER SERVING AS VICE CHAIRS THIS PAST YEAR .