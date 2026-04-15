SCHOLTEN DELIVERS FAREWELL SPEECH IN IOWA HOUSE

STATE REPRESENTATIVE J.D. SCHOLTEN OF SIOUX CITY GAVE HIS FAREWELL SPEECH ON THE FLOOR OF THE IOWA HOUSE ON TUESDAY.
THE DISTRICT ONE DEMOCRAT ANNOUNCED IN MID-FEBRUARY THAT HE WOULD NOT SEEK RE-ELECTION THIS YEAR AFTER SERVING FOR THE PAST FOUR YEARS.
JDRETIRE1 OC…THIS PLACE RUN. :15
HE ALSO THANKED MANY OTHER PEOPLE AND GROUPS AND SAYS HE NEVER PLANNED TO GET INTO POLITICS GROWING UP, BUT EVENTUALLY DID AND RAN FOR CONGRESS:
JDRETIRE2 OC…….IS YOUR ANSWER. :20
SCHOLTEN REFLECTED ON PITCHING FOR THE SIOUX CITY EXPLORERS WHILE IN HIS 40’S AND SERVING IN OFFICE, AND SPOKE OF CONCERNS HE HAS ABOUT THE STATE OF IOWA IN THE FUTURE, STARTING WITH HEALTH CARE:
JDRETIRE3 OC……… IOWANS MEDICAL COSTS. :13
HE ALSO SPOKE OF AGRICULTURAL MONOPOLIES AND THAT MANY LONG TIME IOWA BUSINESSES ARE SELLING OUT TO OUT OF STATE AND FOREIGN INTERESTS:
JDRETIRE4 OC……..COMMUNITY CONNECTION. ;22
SCHOLTEN SAYS HE IS NOT SURE WHAT IS NEXT IN HIS CAREER, BUT HE REMAINS AN OPTIMIST GOING FORWARD.
HE PREVIOUSLY ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM BASEBALL LAST DECEMBER.