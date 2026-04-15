REYNOLDS ISSUES DISASTER DECLARATION FOR PLYMOUTH COUNTY

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS ISSUED A DISASTER PROCLAMATION FOR PLYMOUTH, CLAY, PALO ALTO, BUCHANAN AND HENRY COUNTIES IN RESPONSE TO SEVERE WEATHER THAT OCCURRED ON APRIL 13 AND CONTINUING.
REYNOLDS’ PROCLAMATION ALLOWS STATE RESOURCES TO BE UTILIZED TO RESPOND TO AND RECOVER FROM THE EFFECTS OF THIS SEVERE WEATHER AND ACTIVATES THE IOWA INDIVIDUAL ASSISTANCE GRANT PROGRAM AND THE DISASTER CASE ADVOCACY PROGRAM FOR THOSE COUNTIES.
THE PROCLAMATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY AND WILL REMAIN IN EFFECT FOR 30 DAYS UNLESS TERMINATED OR EXTENDED.
THE IOWA INDIVIDUAL ASSISTANCE GRANT PROGRAM PROVIDES GRANTS UP TO $7,000 FOR HOUSEHOLDS WITH INCOMES UP TO 200 PERCENT OF THE FEDERAL POVERTY LEVEL.
GRANTS ARE AVAILABLE FOR HOME OR CAR REPAIRS, REPLACEMENT OF PERSONAL PROPERTY OR FOOD, AND TEMPORARY HOUSING EXPENSES.
ORIGINAL RECEIPTS ARE REQUIRED FOR THOSE SEEKING REIMBURSEMENT FOR ACTUAL EXPENSES RELATED TO STORM RECOVERY.
THE DISASTER CASE ADVOCACY PROGRAM ADDRESSES SERIOUS NEEDS RELATED TO DISASTER-RELATED HARDSHIP, INJURY, OR ADVERSE CONDITIONS.
DISASTER CASE ADVOCATES WORK WITH CLIENTS TO CREATE A DISASTER RECOVERY PLAN AND PROVIDE GUIDANCE, ADVICE, AND REFERRALS TO OBTAIN A SERVICE OR RESOURCE.
THE DISASTER ASSISTANCE REQUEST FORM AND INSTRUCTIONS CAN BE FOUND ON THE IOWA DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT WEBSITE.