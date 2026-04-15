POLICE TRAINING DRILL TO BE HELD AT DOWNTOWN UNITYPOINT ST.LUKE’S

ON THURSDAY AND FRIDAY THIS WEEK THERE WILL BE AN INCREASED PRESENCE OF LAW ENFORCEMENT AND THEIR VEHICLES AT THE DOWNTOWN CAMPUS OF UNITYPOINT HOSPITAL.
AUTHORITIES WILL BE CONDUCTING A PLANNED ACTIVE SHOOTER DRILL INVOLVING WESTERN IOWA TECH POLICE ACADEMY STUDENTS, IOWA STATE TROOPERS AND THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT.
THE TRAINING WILL BE CONTAINED TO THE NORTH BUILDING ON JONES STREET, SPECIFICALLY ON THE 9TH FLOOR, AND WILL NOT IMPACT PATIENT CARE OR HOSPITAL OPERATIONS.
COMMUNITY MEMBERS AND VISITORS SHOULD NOT BE ALARMED BY THE INCREASED ACTIVITY, AS THIS IS A COORDINATED TRAINING EFFORT TO ENSURE PREPAREDNESS AND SAFETY.