Musketeers Open Round Two Of Playoffs At Fargo

Western Conference Semifinals

Game 1: #3 Sioux City Musketeers at #2 Fargo Force – Saturday, April 18, 6:05 p.m. CT

Game 2: #3 Sioux City Musketeers at #2 Fargo Force – Sunday, April 19, 5:05 p.m. CT

Game 3: #2 Fargo Force at #3 Sioux City Musketeers – Thursday, April 23, 7:05 p.m. CT

Game 4: #2 Fargo Force at #3 Sioux City Musketeers – Friday, April 24, 7:05 p.m. CT*

Game 5: #3 Sioux City Musketeers at #2 Fargo Force – Tuesday, April 28, 6:05 p.m. CT*

Game 1: #5 Lincoln Stars at #1 Sioux Falls Stampede – Friday, April 17, 7:05 p.m. CT

Game 2: #5 Lincoln Stars at #1 Sioux Falls Stampede – Sunday, April 19, 4:05 p.m. CT

Game 3: #1 Sioux Falls Stampede at #5 Lincoln Stars – Friday, April 24, 7:05 p.m. CT

Game 4: #1 Sioux Falls Stampede at #5 Lincoln Stars – Saturday, April 25, 6:05 p.m. CT*

Game 5: #5 Lincoln Stars at #1 Sioux Falls Stampede – Tuesday, April 28, 7:05 p.m. CT*

Eastern Conference Semifinals

Game 1: #6 Madison Capitols at #1 Youngstown Phantoms – Friday, April 17, 7:05 p.m. ET

Game 2: #6 Madison Capitols at #1 Youngstown Phantoms – Saturday, April 18, 6:05 p.m. ET

Game 3: #1 Youngstown Phantoms at #6 Madison Capitols – Friday, April 24, 7:05 p.m. CT

Game 4: #1 Youngstown Phantoms at #6 Madison Capitols – Saturday, April 25, 7:05 p.m. CT*

Game 5: #6 Madison Capitols at #1 Youngstown Phantoms – Tuesday, April 28, 7:05 ET*

Game 1: #5 Muskegon Lumberjacks at #2 Dubuque Fighting Saints – Friday, April 17, 7:05 p.m. CT

Game 2: #5 Muskegon Lumberjacks at #2 Dubuque Fighting Saints – Saturday, April 18, 7:05 p.m. CT

Game 3: #2 Dubuque Fighting Saints at #5 Muskegon Lumberjacks – Friday, April 24, 7:10 p.m. ET

Game 4: #2 Dubuque Fighting Saints at #5 Muskegon Lumberjacks – Saturday, April 25, 6:10 p.m. ET*

Game 5: #5 Muskegon Lumberjacks at #2 Dubuque Fighting Saints – Tuesday, April 28, 7:05 p.m. CT*