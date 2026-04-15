IOWA TRAFFIC DEATHS ON THE RISE

TRAFFIC DEATHS IN IOWA CONTINUE TO BE TRENDING ABOVE THE RECORD LOW RECORDED LAST YEAR.
THE D-O-T’S STUART ANDERSON GAVE THE STATE TRANSPORTATION COMMISSION AN UPDATE AT THEIR WORKSHOP.
DEATHS6 OC……..FIVE-YEAR AVERAGE” :09
JANUARY TRAFFIC DEATHS WERE UP SEVEN COMPARED TO LAST YEAR, AND MARCH DEATHS WERE 30 COMPARED TO JUST 17 LAST YEAR.
DEATHS7 OC………OLDER DRIVERS” :13
ANDERSON SAYS IT’S TOO EARLY TO SAY TRAFFIC DEATHS WILL END UP ABOVE LAST YEAR.
DEATHS8 OC……LAST YEAR MORE” :15
THE STATE SAW A RECORD LOW 258 TRAFFIC DEATHS IN 2025.
RADIO IOWA