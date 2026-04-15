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IOWA TRAFFIC DEATHS ON THE RISE

By
Woody Gottburg
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TRAFFIC DEATHS IN IOWA CONTINUE TO BE TRENDING ABOVE THE RECORD LOW RECORDED LAST YEAR.

THE D-O-T’S STUART ANDERSON GAVE THE STATE TRANSPORTATION COMMISSION AN UPDATE AT THEIR WORKSHOP.

DEATHS6 OC……..FIVE-YEAR AVERAGE” :09

JANUARY TRAFFIC DEATHS WERE UP SEVEN COMPARED TO LAST YEAR, AND MARCH DEATHS WERE 30 COMPARED TO JUST 17 LAST YEAR.

DEATHS7 OC………OLDER DRIVERS” :13

ANDERSON SAYS IT’S TOO EARLY TO SAY TRAFFIC DEATHS WILL END UP ABOVE LAST YEAR.

DEATHS8 OC……LAST YEAR MORE” :15

THE STATE SAW A RECORD LOW 258 TRAFFIC DEATHS IN 2025.

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