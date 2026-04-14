SOUTH SIOUX TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT RESULTS IN 68 CITATIONS

SOUTH SIOUX CITY POLICE HAVE RELEASED RESULTS OF THE RECENT “PUT THE PHONE AWAY, OR PAY” CAMPAIGN FROM LAST THURSDAY APRIL 9 TO MONDAY APRIL 13.
A TOTAL OF 68 CITATIONS AND 84 WARNINGS WERE ISSUED DURING THAT TIME.
ONLY ONE OF THE CITATIONS WAS FOR USING A HANDHELD WIRELESS DEVICE WHILE DRIVING, BUT POLICE LT. CLINT NELSON SAYS THERE WAS A REASON FOR THAT:
NEBTEXT1 OC…CITATION ON THAT. :09
SO ALMOST ALL OF THE TICKETS ISSUED WERE FOR OTHER DRIVING VIOLATIONS WITH THE HIGHEST AMOUNT, 14, FOR NO VALID REGISTRATION.
12 DRIVERS WERE TICKETED FOR NO OPERATOR’S LICENSE AND 10 FOR SPEEDING.
LT. NELSON SAYS MOVING VIOLATIONS WERE THE MAIN REASON FOR MANY OF THE TRAFFIC STOPS:
NEBTEXT2 OC……WHATEVER ELSE. :14
THERE WERE 8 CITATIONS FOR NO PROOF OF INSURANCE, 7 FOR WINDOW TINT VIOLATIONS, 5 FOR A STOP SIGN VIOLATION AND 3 EACH FOR A TRAFFIC SIGNAL VIOLATION, NO CHILD RESTRAINT AND DRIVING UNDER SUSPENSION.
21 WARNINGS WERE ISSUED FOR VEHICLE DEFECTS.
NELSON REMINDS DRIVERS THAT EVEN THOUGH THIS PARTICULAR ENFORCEMENT EFFORT HAS ENDED, OFFICERS ARE STILL WATCHING FOR VIOLATORS ON THE STREETS AND HIGHWAYS:
NEBTEXT3 OC……KEEP EVERYBODY ALIVE. :11
THE INITIATIVE WAS FUNDED BY A GRANT FROM THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAFETY COUNCIL.