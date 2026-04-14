SIGN UP BEGINS FOR RIVER-CADE BARSTOOL OPEN

LOCAL GOLFERS WILL SOON BE HEADING TO HISTORIC 4TH STREET TO SHOW OFF THEIR PUTTING SKILLS AND SUPPORT SIOUX CITY’S RIVER-CADE ACTIVITIES.
EVENT COORDINATOR PHYL CLAEYS SAYS IT’S TIME TO SIGN UP FOR THE ANNUAL BARSTOOL OPEN:
BARSTOOL7 OC………GOLF HOLES. :14
CLAEYS SAYS A TEAM OF FOUR MAY REGISTER FOR $60 TO PLAY THE 18 HOLE COURSE, ONE AT EACH OF THE PARTICIPATING BARS:
BARSTOOL8 OC……. SOHO’S. :14
YOU WON’T HAVE TO WALK FROM HOLE TO HOLE IN THE DOWNTOWN DISTRICT TO PLAY THE COURSE:
BARSTOOL9 OC……ALL DAY LONG. :06
THERE ARE PRIZES FOR THE TEAM WITH THE MOST CREATIVE COSTUMES AND ALSO FOR THE BAR WITH THE MOST CREATIVE HOLE TO PUTT TO.
THIS IS THE FIRST EVENT OF THE SEASON FOR RIVER-CADE:
BARSTOOL10 OC…….OF THAT EVENT. :10
THE CHECK IN STARTS AT 11AM ON MAY 2 AT BUFFALO ALICE.
YOU MAY SIGN UP THERE OR AT ANY OF THE OTHER PARTICIPATING BARS.