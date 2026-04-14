OMAHA CHILD KIDNAP ATTEMPT ENDS WITH DEATH OF SUSPECT

A WOMAN IS DEAD IN OMAHA, NEBRASKA AFTER SHE ALLEGEDLY ATTEMPTED TO KIDNAP A 3-YEAR-OLD BOY AT KNIFEPOINT TUESDAY MORNING AT A WAL-MART THERE.
OMAHA POLICE SAY THE INCIDENT STARTED AROUND 9:15 A.M WHEN SHE HAD TAKEN THE CHILD FROM THEIR CARETAKER, FORCING THE CHILD TO WALK OUTSIDE WHILE THE SUSPECT FOLLOWED WITH A SHOPPING CART.
THE WOMAN BEGAN “SWIPING” AT THE CHILD WITH THE KNIFE AFTER RESPONDING OFFICERS GAVE COMMANDS TO HER.
DEPUTY CHIEF SCOTT GRAY SAID AFTER THE WOMAN BEGAN TO THE ATTACK THE CHILD, OFFICERS SHOT AND KILLED HER.
THE CHILD WAS INJURED IN THE ATTACK AND IS BEING TREATED FOR LACERATIONS TO THE FACE AND HAND.
THE INCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.