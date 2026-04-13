TULIP QUEEN & HER COURT VISIT IOWA STATEHOUSE

THE IOWA HOUSE BEGAN WORK MONDAY IN DES MOINES WITH THE ORANGE CITY TULIP QUEEN SPEAKING, INTRODUCING HER COURT, AND DANCING IN THE WELL.
REPRESENTATIVE. TOM JENEARY OF LE MARS INTRODUCED THEM:
QUEEN3 OC……..IS THE QUEEN. :10
THE QUEEN AND HER COURT WERE IN TRADITIONAL DUTCH ATTIRE, AND QUEEN TRUESDALE EXPLAINED ITS HISTORY:
QUEEN4 OC……BEAUTIFUL KLEIDERDRAGT. ;20
TRUESDALE ALSO INVITED THE LAWMAKERS TO THIS YEAR’S FESTIVAL:
QUEEN5 OC…….DUTCH TREATS. :13
THIS WILL BE THE 85TH YEAR OF THE ORANGE CITY FESTIVAL CELEBRATING THEIR DUTCH HERITAGE.
Photo by O.Kay Henderson