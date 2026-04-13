SOBERANES SENTENCED ON FEDERAL DRUG COUNT

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
31-YEAR-OLD ALFREDO SOBERANES TO 12 YEARS IN PRISON FOR POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE FENTANYL.
AROUND MIDNIGHT ON AUGUST 31, 2023, SIOUX CITY LAW ENFORCEMENT ATTEMPTED A TRAFFIC STOP ON HIS VEHICLE BUT HE DROVE AWAY AS OFFICERS APPROACHED.
LAW ENFORCEMENT WENT TO THE ADDRESS ASSOCIATED WITH THE VEHICLE REGISTRATION AND FOUND HIM HIDING IN THE BASEMENT.
HE WAS FOUND IN POSSESSION OF METH, A STOLEN FIREARM, A DIGITAL SCALE, AND OVER 2,500 PILLS MARKED M-30, WHICH CONTAINED FENTANYL.
FOR POSSESSING THE METHAMPHETAMINE, DEFENDANT WAS CHARGED BY THE STATE AND SENTENCED TO 20 YEARS’ IMPRISONMENT BUT ULTIMATELY SERVED A TOTAL OF 620 DAYS BEFORE HE WAS FEDERALLY INDICTED FOR POSSESSION WITH INTENT TO DELIVER FENTANYL.
HE WAS GIVEN CREDIT FOR THE 620 DAYS SERVED UNDER THE STATE COUNT.