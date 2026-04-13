MAJOR 8TH STREET RECONSTRUCTION BEGINS SOON

THE CITY OF SIOUX CITY WILL SOON BEGIN A MAJOR RECONSTRUCTION OF 8TH STREET IN THE DOWNTOWN AREA.
FROM DOUGLAS STREET TO JACKSON STREET.
THE CONSTRUCTION IS ANTICIPATED TO START ON APRIL 28 AND WILL OCCUR IN MULTIPLE PHASES WITH THE COMPLETION BY OCTOBER OF THIS YEAR.
THE SCOPE OF THE PROJECT INCLUDES REMOVAL OF STREET PAVING AND REPLACEMENT OF EXISTING PUBLIC UTILITIES SUCH AS STORM SEWERS, SANITARY SEWERS, AND WATER MAINS THROUGHOUT THE PROJECT AREA.
NEW WATER SERVICES WILL BE REPLACED UNDER THE STREET AND RECONNECTED TO EXISTING SERVICE LINES WITHIN THE RIGHT-OF-WAY.
AFTER UTILITY IMPROVEMENTS ARE COMPLETED, THE STREET WILL BE REPAVED, AND THE SIDEWALK WILL BE RECONSTRUCTED.
TRAFFIC SIGNAL MODIFICATIONS INCLUDING THE REMOVAL OF SIGNALS AT PIERCE STREET AND 8TH STREET WILL ALSO BE COMPLETED.
STREET SCAPING WITH TREES AND COLORED CONCRETE WILL ALSO BE DONE WITH THE PROJECT.
THE WORK WILL BE COMPLETED IN 3 STAGES WITH A CONSISTENT PROJECT DETOUR ROUTE ALONG 7TH STREET DURING ALL STAGES.
NORTH/SOUTH TRAFFIC ON PIERCE STREET AND NEBRASKA STREET WILL BE MAINTAINED BUT WILL HAVE LANE RESTRICTIONS.
PEDESTRIAN ACCESS WILL BE MAINTAINED.
STAGE ONE CONSTRUCTION BETWEEN PIERCE AND NEBRASKA STREETS.BEGINS IN LATE APRIL FINISHING IN JUNE.
STAGE 2 FROM DOUGLAS TO PIERCE STREETS TAKES PLACE FROM JUNE TO AUGUST AND THE THIRD STAGE FROM NEBRASKA TO JACKSON STREET RUNS FROM AUGUST TO OCTOBER.