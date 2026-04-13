BIRD ADDS MORE VIOLATIONS TO TIKTOK LAWSUIT

ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD HAS ADDED MORE VIOLATIONS OF IOWA’S CONSUMER PROTECTION LAWS TO HER LAWSUIT AGAINST TIKTOK.
BIRD SAYS THE SOCIAL MEDIA PLATFORM CONTINUES TO PROVIDE EASY ACCESS TO EXPLICIT CONTENT TO TEENS AND CHILDREN:
TIKTOK8 OC……CONSUMER PROTECTION LAW. :19
THE LAWSUIT CLAIMS TIKTOK HAS KNOWINGLY DESIGNED ITS APP TO BE ADDICTIVE TO CHILDREN AND TEENS, CREATING APP FEATURES THAT PREY UPON YOUNG PEOPLE’S UNIQUE PSYCHOLOGICAL VULNERABILITIES.
TIKTOK9 OC…TIKTOK PLATFORM. :15
IN MARCH, THE TRUMP ADMINISTRATION COMPLETED A DEAL TO RESTRUCTURE TIKTOK’S U.S. OPERATIONS, SHIFTING CONTROL TO A US-BASED INVESTOR GROUP LED BY ORACLE.
A LAWSUIT WAS FILED AGAINST THAT TRANSACTION.
BIRD SAYS IF THAT DEAL IS FINALIZED, IT WOULD AFFECT THE STATE’S LAWSUIT
TIKTOK10 OC…HERE IN IOWA. :17
LAST WEEK THE ATTORNEY GENERAL ALSO FILED A LAWSUIT AGAINST META, THE PARENT COMPANY OF INSTAGRAM, OVER EXPLICIT CONTENT AVAILABLE TO MINORS:
TIKTOK11 OC……NOT FOR KIDS. :18
SHE SAYS THE SITE ALGORITHMS AND LACK OF CONTROLS ON THEM ALLOW MINORS ACCESS TO ALL KINDS OF EXPLICIT CONTENT.
BIRD SAYS “SOCIAL MEDIA GIANTS NEED TO BE PUT ON WARNING, IOWA WILL NOT ALLOW YOU TO HIDE THE TRUTH FROM PARENTS ABOUT THE HARM YOUR PLATFORM IS DOING TO OUR KIDS,”