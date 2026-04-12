UNITY IN THE COMMUNITY CANCELS 2026 BLOCK PARTY

SIOUX CITY’S UNITY IN THE COMMUNITY ORGANIZATION HAS MADE THE DECISION TO CANCEL THE 2026 ANNUAL UNITY BLOCK PARTY.
UNITY IN THE COMMUNITY FOUNDER MONIQUE SCARLETT SAYS THIS WAS NOT AN EASY DECISION, AND THE TALK OF CANCELING BEGAN FOLLOWING LAST YEAR’S EVENT:
BLOCKPARTY1 OC……AS HUMAN BEINGS. :25
SCARLETT SAYS THE POLITICAL CLIMATE HAS MADE SOME PEOPLE UNWILLING TO TAKE PART:
BLOCKPARTY2 OC…….. TIMES HAVE CHANGED. :20
UNITY IN THE COMMUNITY STARTED A DECADE AGO, AND ONE OF THE MAIN ACCOMPLISHMENTS WAS TO WORK WITH LOCAL POLICE TO BRING PEOPLE TOGETHER WITH OFFICERS AT EVENTS SUCH AS THE BLOCK PARTY AND TOWN HALLS:
BLOCKPARTY3 OC………PLACE JUST TO BE. :29
SCARLETT SAYS WHILE THE BLOCK PARTY IS GOING WAY, UNITY IN THE COMMUNITY IS REMAINING ACTIVE, AND THEIR TOP PRIORITY REMAINS THE SAFETY AND UNITY OF ALL COMMUNITY MEMBERS.