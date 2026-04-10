SC SCHOOL BOARD REVIEWS SUPERINTENDENT APPLICATIONS

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD MET IN CLOSED SESSION FRIDAY MORNING TO REVIEW APPLICATIONS FOR THE POSITION OF SCHOOL SUPERINTENDENT.
THE BOARD WAS TO SELECT SEMI-FINALISTS FOR INTERVIEWS, DETERMINE INTERVIEW QUESTIONS, AND THEN NOTIFY THE CANDIDATES OF THEIR STATUS.
TEN APPLICANTS HAVE APPLIED FOR THE POSITION.
NEXT MONDAY AND TUESDAY THE BOARD WILL CONDUCT SEMI-FINALIST INTERVIEWS VIA MICROSOFT TEAMS AND THEN DETERMINE THE FINALISTS AND NOTIFY THE REMAINING CANDIDATES.
THE SCHOOL BOARD IS EXPECTED TO PUBLICLY ANNOUNCE THE FINALISTS NEXT THURSDAY.