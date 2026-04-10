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SC SCHOOL BOARD REVIEWS SUPERINTENDENT APPLICATIONS

By
Woody Gottburg
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THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD MET IN CLOSED SESSION FRIDAY MORNING TO REVIEW APPLICATIONS FOR THE POSITION OF SCHOOL SUPERINTENDENT.

THE BOARD WAS TO SELECT SEMI-FINALISTS FOR INTERVIEWS, DETERMINE INTERVIEW QUESTIONS, AND THEN NOTIFY THE CANDIDATES OF THEIR STATUS.

TEN APPLICANTS HAVE APPLIED FOR THE POSITION.

NEXT MONDAY AND TUESDAY THE BOARD WILL CONDUCT SEMI-FINALIST INTERVIEWS VIA MICROSOFT TEAMS AND THEN DETERMINE THE FINALISTS AND NOTIFY THE REMAINING CANDIDATES.

THE SCHOOL BOARD IS EXPECTED TO PUBLICLY ANNOUNCE THE FINALISTS NEXT THURSDAY.

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