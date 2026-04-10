MORE IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS RETURN HOME

THE IOWA NATIONAL GUARD HAS ANNOUNCED THE CONTINUED RETURN OF SOLDIERS FROM DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
ANOTHER 24 SOLDIERS NOW ARRIVING BACK IN THE UNITED STATES.
BECAUSE OF LOGISTICS, THESE SOLDIERS ARE RETURNING INDIVIDUALLY AND TRAVELING DIRECTLY TO THEIR HOME RATHER THAN A CENTRAL WELCOME HOME CEREMONY.
THE IOWA NATIONAL GUARD SAYS THEY REMAIN PROUD TO WELCOME HOME THESE SOLDIERS AND RECOGNIZE THE CONTINUED SERVICE OF THOSE STILL DEPLOYED IN THE MIDDLE EAST SUPPORTING OPERATION INHERENT RESOLVE.
KSCJ file photo