MCMAHON VISITS NEBRASKA ON EDUCATION TOUR

U.S. SECRETARY OF EDUCATION LINDA MCMAHON VISITED NEBRASKA ON HER RETURNING EDUCATION TO THE STATES TOUR THURSDAY.
MCMAHON JOINED NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN FOR A TOUR OF TWO SCHOOLS IN WAVERLY AND A LITERACY ROUNDTABLE DISCUSSION WITH LOCAL LEADERS.
THEY LATER TOURED THE UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN TO LEARN HOW THE UNIVERSITY IS EXPANDING CAREER PATHWAYS AND SUPPORTING STUDENT ATHLETES.
THE PAIR CONCLUDED THE TRIP AT SOUTHEAST COMMUNITY COLLEGE TO CELEBRATE NATIONAL COMMUNITY COLLEGE MONTH.
MCMAHON IS SUPPORTING NEBRASKA’S EFFORTS TO CREATE A FORMAL SCHOOL CHOICE PROGRAM AND THE GOVERNOR SPOKE ABOUT THE EFFORT TO SHIFT MORE EDUCATION DECISIONS FROM THE FEDERAL GOVERNMENT TO THE STATES.
NEBRASKA IS ONE OF TWO STATES WITHOUT A FORMAL SCHOOL CHOICE PROGRAM.
Photo provided by Gov. Pillen’s office