JASON JONES SENTENCED TO DEATH FOR LAUREL MURDERS

THE MAN CONVICTED OF MURDERING FOUR PEOPLE IN LAUREL, NEBRASKA HAS BEEN SENTENCED TO DEATH FOR HIS CRIMES.
A THREE JUDGE PANEL UNANIMOUSLY SENTENCED 46-YEAR-OLD JASON JONES TO DEATH.
JONES WAS CONVICTED OF SHOOTING AND KILLING 86-YEAR-OLD GENE TWIFORD, HIS WIFE JANET TWIFORD, AND THEIR 55-YEAR-OLD DAUGHTER, DANA TWIFORD AS WELL AS 53-YEAR-OLD MICHELLE EBERLING AND SETTING THE VICTIMS’ HOMES ON FIRE ON AUGUST 4TH, 2022.
A JURY FOUND HIM GUILTY OF THE FOUR COUNTS OF FIRST-DEGREE MURDER, FOUR COUNTS OF USE OF A FIREARM TO COMMIT A FELONY, AND TWO COUNTS OF SECOND-DEGREE ARSON IN SEPTEMBER OF 2024.
NEBRASKA ATTORNEY GENERAL MIKE HILGERS ISSUED A STATEMENT AFTER FRIDAY’S SENTENCING SAYING IN PART: “WE ARE GRATEFUL FOR THE WORK OF THE THREE-JUDGE PANEL AND THEIR THOROUGH AND WELL-REASONED ORDER”.
JASON JONES’ WIFE CARRIE WAS FOUND GUILTY OF FIRST-DEGREE MURDER, TAMPERING WITH EVIDENCE, AND ACCESSORY TO A FELONY IN 2025.
SHE WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR HER PART IN THE FOUR DEATHS LAST NOVEMBER.
NEBRASKA LAST EXECUTED AN INMATE ON DEATH ROW IN 2018.