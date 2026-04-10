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JASON JONES SENTENCED TO DEATH FOR LAUREL MURDERS

By
Woody Gottburg
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THE MAN CONVICTED OF MURDERING FOUR PEOPLE IN LAUREL, NEBRASKA HAS BEEN SENTENCED TO DEATH FOR HIS CRIMES.

A THREE JUDGE PANEL UNANIMOUSLY SENTENCED 46-YEAR-OLD JASON JONES TO DEATH.

JONES WAS CONVICTED OF SHOOTING AND KILLING 86-YEAR-OLD GENE TWIFORD, HIS WIFE JANET TWIFORD, AND THEIR 55-YEAR-OLD DAUGHTER, DANA TWIFORD AS WELL AS 53-YEAR-OLD MICHELLE EBERLING AND SETTING THE VICTIMS’ HOMES ON FIRE ON AUGUST 4TH, 2022.

A JURY FOUND HIM GUILTY OF THE FOUR COUNTS OF FIRST-DEGREE MURDER, FOUR COUNTS OF USE OF A FIREARM TO COMMIT A FELONY, AND TWO COUNTS OF SECOND-DEGREE ARSON IN SEPTEMBER OF 2024.

NEBRASKA ATTORNEY GENERAL MIKE HILGERS ISSUED A STATEMENT AFTER FRIDAY’S SENTENCING SAYING IN PART: “WE ARE GRATEFUL FOR THE WORK OF THE THREE-JUDGE PANEL AND THEIR THOROUGH AND WELL-REASONED ORDER”.

JASON JONES’ WIFE CARRIE WAS FOUND GUILTY OF FIRST-DEGREE MURDER, TAMPERING WITH EVIDENCE, AND ACCESSORY TO A FELONY IN 2025.

SHE WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR HER PART IN THE FOUR DEATHS LAST NOVEMBER.

NEBRASKA LAST EXECUTED AN INMATE ON DEATH ROW IN 2018.

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