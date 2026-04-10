IOWA HUNTING & FISHING FEES TO INCREASE SLIGHTLY

THE IOWA NATURAL RESOURCE COMMISSSION HAS GIVEN FINAL APPROVAL TO AN INCREASE IN FEES FOR HUNTING AND FISHING LICENSES.
D-N-R FISHERIES CHIEF JOE LARSCHEID SAYS THE CHANGE IS A MODEST INCREASE.
DNRFEE1 OC……BY LAW” :04
THE HUNTING AND FISHING LICENSE FEES HAVE NOT BEEN RAISED SINCE 2019.
THE COST OF AN ANNUAL FISHING AND HUNTING LICENSE WILL EACH GO UP ONE DOLLAR.
LARSCHEID SAYS THE PUBLIC COMMENT PERIOD STARTED MARCH 4TH.
DNRFEE2 OC…..WERE OPPOSED” ;15
THE FEES GO TO THE FISH AND WILDLIFE TRUST FUND, WHICH IS USED BY THE D-N-R TO FUND ITS NATURAL RESOURCE PROTECTION, MANAGEMENT, RESEARCH, AND ENHANCEMENT ACTIVITIES.
THE INCREASED FEES WILL TAKE EFFECT ON JUNE 17TH.
RADIO IOWA