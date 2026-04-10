HENDERSON SAYS IOWA HOUSE & SENATE HAVE PROPERTY TAX DIFFERENCES

STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY SAYS IT WILL LIKELY TAKE AWHILE FOR THE IOWA HOUSE AND SENATE TO AGREE ON A PROPERTY TAX BILL THIS SESSION.
THE SENATE FINALLY PASSED THEIR VERSION WEDNESDAY ON A 41-TO-FOUR VOTE.
HENDERSON SAYS IT’S DIFFERENT THAN THE MEASURE THE IOWA HOUSE PASSED EARLY IN THE SESSION
BOB PROP1 OC……..EXPLANATION ON IT. :23
HE SAYS THE HOUSE BILL IS SIMILAR TO WHAT GOVERNOR REYNOLDS HOPED WOULD BE PASSED, A TWO PERCENT CAP ON THE BUDGET LEVY OF LOCAL GOVERNMENT:
BOB PROP2 OC……..REVENUE SIDE. :18
THE SENATE BILL ALSO HAS AN INCREASE ON THE STATE’S GAS TAX AS PART OF IT:
BOB PROP3 OC…….THAT WE BUY. :13
HENDERSON SAYS HE WOULD NOT BE IN FAVOR OF A GAS TAX INCREASE AND DOESN’T THINK THE HOUSE HAS A REASON TO INCLUDE IT IN THE PROPERTY TAX BILL.
THE LEGISLATURE STILL HAS TO FINALIZE A STATE BUDGET BILL TOO.
THE 100 DAY SESSION IS SCHEDULED TO ADJOURN ON APRIL 21ST.