VANDERLOO WANTS STUDY OF AGING CITY PUBLIC HIGH SCHOOLS

DURING THE FALL OF 1972, SIOUX CITY OPENED THREE BRAND NEW HIGH SCHOOLS TO REPLACE SEVERAL AGING BUILDINGS INCLUDING CENTRAL, LEEDS, RIVERSIDE AND THE OLD EAST HIGH SCHOOL.
NOW THE ONCE “NEW” HIGH SCHOOLS OF NORTH, WEST AND THE SECOND SIOUX CITY EAST HIGH SCHOOL ARE ALL OVER 50 YEARS OLD.
INTERIM CITY PUBLIC SCHOOL SUPERINTENDENT JAMES VANDERLOO SAYS IT’S TIME TO START LOOKING AT THE FUTURE OF THOSE BUILDINGS:
HIGHSCHOOLS1 OC……..THREE HIGH SCHOOLS. :23
FINANCING THE REPAIRS OR REPLACEMENT OF THE BUILDINGS WILL BE A MAJOR QUESTION:
HIGHSCHOOLS2 OC……IN WHAT WE DO. :26
VANDERLOO KNOWS THIS WILL NOT BE A QUICK DECISION, SO HE WANTS TO GET THE CONVERSATION STARTED:
HIGHSCHOOLS3 OC…QUICKLY AS POSSIBLE. :16
HE SAYS WHILE THE DISTRICT HAS BUILT UP SURPLUS FUNDS, THERE’S NOT AS MUCH AVAILABLE MONEY AS SOME THINK:
HIGHSCHOOLS4 OC……..EVERY YEAR. ;22
VANDERLOO HAS APPLIED TO BECOME THE DISTRICT’S FULL TIME SUPERINTENDENT.
NO SPECIFIC MEETINGS FOR THE HIGH SCHOOLS HAVE BEEN SET AT THIS TIME.