NEW INFORMATION ABOUT MORNINGSIDE SHOOTING

BOND HAS BEEN SET AT $500,000 FOR THE SUSPECT CHARGED IN A SHOOTING IN MORNINGSIDE LATE WEDNESAY MORNING.
30-YEAR-OLD ANTHONY LEE HAYES IS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER IN THE SHOOTING OF A WOMAN WHO WAS WALKING WITH HIM ON SOUTH LAKEPORT AROUND 11:20AM ON APRIL 8TH.
POLICE FOUND THE WOMAN SUFFERING FROM NUMEROUS GUN SHOT WOUNDS WHEN THEY ARRIVED IN THE 32OO BLOCK OF THAT STREET.
ARREST DOCUMENTS STATE SHE TOLD OFFICERS HAYES HAD SHOT HER.
THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL WITH LIFE THREATENING INJURIES.
OFFICERS LOCATED HAYES A SHORT TIME LATER IN THE 2600 BLOCK OF SOUTH CLEVELAND STREET.
DETECTIVES SPOKE WITH NUMEROUS WITNESSES WHO ALL GAVE SIMILAR ACCOUNTS OF THE INCIDENT STATING THAT A MALE MATCHING THE DESCRIPTION OF THE DEFENDANT HAD SHOT THE VICTIM “MORE THAN 6 TIMES” AT APPROXIMATELY 2 FEET AWAY FROM HER.
WITNESSES WHO RENDERED AID STATED THEY BELIEVED THE FEMALE HAD BEEN SHOT IN THE SHOULDERS, ARMS, LEGS, AND TORSO.
HAYES REMAINS HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.