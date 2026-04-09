IOWA UNEMPLOYMENT RATE REMAINS STEADY

THE U-S DEPARTMENT OF LABOR IS CONDUCTING ITS ANNUAL REVISION IN LABOR NUMBERS TO START THE NEW YEAR. IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THAT RESULTED IN THE DECEMBER UNEMPLOYMENT NUMBER DROPPING ONE TENTH OF A PERCENT.
IAJOB1 OC…….ON UNEMPLOYMENT” :07
TOWNSEND SAYS THE NUMBER OF PEOPLE LOOKING FOR WORK ALSO INCREASED.
IAJOB2 OC……GOOD SIGNS” :23
SHE SAYS SOME AREAS SAW GOOD JOB GROWTH IN JANUARY.
IAJOB3 OC……..BY 13-HUNDRED” ;13
TOWNSEND SAYS MANUFACTURING ADDED ONE-THOUSAND JOBS AND NON-DURABLE GOODS AND EDUCATION AND HEALTH SERVICES ADDED 11-HUNDRED JOBS.
THERE WERE SOME LOSSES IN SEASON INDUSTRIES.
IAJOB4 OC…….AND UTILITIES” :16
TOWNSEND SAYS THE REVISED NUMBERS FOR FEBRUARY WILL BE OUT IN A COUPLE OF WEEKS AND GIVE MORE INFORMATION ON HOW THE IOWA ECONOMY IS DOING.
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