IOWA FILES LAWSUIT AGAINST META

THE PARENT COMPANY OF FACEBOOK AND INSTAGRAM IS BEING SUED BY THE STATE OF IOWA.
THE LAWSUIT ACCUSES META OF BREAKING IOWA’S CONSUMER PROTECTION LAWS BY MAKING INSTAGRAM ADDICTIVE AND MAKING EXPLICIT CONTENT READILY AVAILABLE TO MINORS.
THE IOWA ATTORNEY GENERAL CLAIMS INSTAGRAM ALLOWS RAMPANT SEXUAL CONTENT AND NUDITY AND PROMOTES CHILD PORN AND THE SEXTORTION OF TEENS.
THE STATE SUIT COMES JUST WEEKS AFTER A LOS ANGELES JURY FOUND META RESPONSIBLE FOR CREATING A PLATFORM THAT WAS ADDICTIVE, CAUSING THE DEPRESSION AND ANXIETY OF A WOMAN WHO USED SOCIAL MEDIA AT A YOUNG AGE.