REPAIRS RESUME ON SOUTH CORNELIA NEAR LINCOLN WAY

REPAIR WORK HAS RESUMED ON SOUTH CORNELIA STREET IN MORNINGSIDE FROM LINCOLN WAY TO WELLINGTON AVENUE.
RECONSTRUCTION ORIGINALLY BEGAN IN MID-OCTOBER LAST YEAR FOLLOWING A WATERMAIN BREAK THAT CAUSED THE STREET TO COLLAPSE.
THE STREET WAS TEMPORARILY REOPENED TO TRAFFIC IN EARLY JANUARY.
THE REMAINING WORK INCLUDES SIDEWALK REPLACEMENT, GRADING, AND SEEDING.
WHILE THIS WORK IS UNDERWAY, SOUTH CORNELIA STREET WILL BE CLOSED TO THROUGH TRAFFIC FROM LINCOLN WAY TO JUST NORTH OF WELLINGTON AVENUE.
RESIDENTS WITHIN THE CLOSURE WILL CONTINUE TO HAVE ACCESS FROM WELLINGTON.
ALL WORK IS ANTICIPATED TO BE COMPLETED SOMETIME IN EARLY MAY.