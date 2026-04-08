POLICE INVESTIGATE MORNINGSIDE SHOOTING

ONE PERSON WAS INJURED AND A SUSPECT IS IN CUSTODY FOLLOWING A SHOOTING IN MORNINGSIDE THIS (WEDNESDAY) MORNING.
POLICE SAY THE INCIDENT HAPPENED NEAR SOUTH LAKEPORT AND APPLEWOOD AND THE GRACELAND CEMETERY AREA AROUND 11:30A.M.
THE FEMALE VICTIM WAS TAKEN TO UNITYPOINT HOSPITAL WITH AT LEAST ONE REPORTED GUNSHOT WOUND.
THE MALE SUSPECT WAS ARRESTED A SHORT TIME LATER.
EAST HIGH, EAST MIDDLE AND MORNINGSIDE, NODLAND AND SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOLS WERE PLACED ON SECURE STATUS AS A PRECAUTION WHILE THE SUSPECT WAS AT LARGE FOR A BRIEF TIME.
CLASSES WENT ON AS NORMAL.
NO NAMES HAVE BEEN RELEASED REGARDING THE SHOOTING AT THIS TIME.