POLICE IDENTIFY MORNINGSIDE SHOOTING SUSPECT

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE SUSPECT CHARGED IN A SHOOTING THAT TOOK PLACE ON SOUTH LAKEPORT STREET AROUND 11:20 AM WEDNESDAY.
30-YEAR-OLD ANTHONY LEE HAYES JUNIOR HAS BEEN CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER.
OFFICERS RESPONDED TO A REPORTED DISTURBANCE INVOLVING A MAN AND A WOMAN WALKING ALONG SOUTH LAKEPORT STREET,
INVESTIGATORS DETERMINED THE MALE SUSPECT PRODUCED A HANDGUN AND SHOT THE FEMALE VICTIM.
THE VICTIM SUSTAINED A GUNSHOT WOUND AND WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL FOR TREATMENT. HER NAME AND CURRENT CONDITION HAVE NOT BEEN RELEASED.
WITH HELP FROM WITNESSES AND MEMBERS OF THE PUBLIC, OFFICERS LOCATED AND APPREHENDED HAYES A SHORT DISTANCE FROM THE SCENE.
HE IS CURRENTLY IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.
POLICE SAY THE INCIDENT APPEARS TO BE ISOLATED AND INVESTIGATORS ARE WORKING TO DETERMINE THE CIRCUMSTANCES OF THE SHOOTING;