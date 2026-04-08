LAMB THEATER & MORNINGSIDE U. ANNOUNCE THEATER IMPROVEMENT PLAN

LAMB THEATRE AND MORNINGSIDE UNIVERSITY HAVE ANNOUNCED A LONG-TERM PARTNERSHIP WHICH WILL HELP IMPROVE THE SCHOOL’S KLINGER-NEAL THEATRE FACILITY.
LAMB HAS COMMITTED NEARLY A MILLION DOLLARS RAISED THROUGH THEIR PAST FUNDRAISING EFFORTS TO UPGRADE THE THEATER, INCLUDING ALL NEW SEATING, STATE-OF- THE-ART LIGHTING, A MASSIVE VIDEO WALL, SCENIC PROJECTORS, AND STATE-OF-THE-ART SOUND EQUIPMENT WITH THE LATEST IN WIRELESS MICROPHONES.
LAMB THEATRE’S EXECUTIVE DIRECTOR, DIANA WOOLEY SAYS “THANKS TO MANY DONORS AND THE GILCHRIST FOUNDATION, THIS PARTNERSHIP, COMBINED WITH THE INFUSION OF UPGRADES TO THE KLINGER-NEAL THEATRE BUILDING, WILL USHER IN A NEW ERA OF PERFORMANCE EXCELLENCE.
HEATH WEBER, DEAN OF VISUAL AND PERFORMING ARTS AT MORNINGSIDE, SAYS BY UPGRADING THE KLINGER-NEAL THEATRE, WE ARE CREATING A BETTER ENVIRONMENT THAT WILL DIRECTLY IMPACT STUDENT LEARNING AND SIGNIFICANTLY ENRICH THE CULTURAL LANDSCAPE OF OUR COMMUNITY.”
RENOVATIONS ARE SET TO BEGIN THIS SUMMER.