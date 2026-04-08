IT’S SHRINE CIRCUS TIME IN SIOUX CITY

THE 74TH ANNUAL ABU BEKR SHRINE CIRCUS IS UNDERWAY AT THE CITY EVENTS CENTER.
ABU BEKR CIRCUS CHAIRMAN PATRICK JENSEN SAYS THOSE ATTENDING WILL SEE CAMELS, ZEBRAS, HORSES, AND A VARIETY OF SKILLED ACROBATIC AND HIGH WIRE ACTS:
CIRCUS6 OC…….A JUMP ROPE. :15
THERE ARE EIGHT PERFORMANCES STARTING WEDNESDAY NIGHT AND A PARTICULAR THEME THROUGH EACH SHOW:
CIRCUS7 OC…….HAPPEN THIS YEAR. :15
THERE WILL BE PLENTY OF GLOW STICKS AVAILABLE FOR THOSE ATTENDING TO JOIN IN THE FUN:
CIRCUS8 OC……….SIMPLE AND EASY. :10
AND THERE ARE PLENTY OF SHRINERS AT EACH PERFORMANCE HELPING EVERYONE IN A VARIETY OF WAYS;
CIRCUS9 OC……. AT EVERY SHOW. ;20
TICKETS ARE STILL AVAILABLE FOR THE THURSDAY THROUGH SUNDAY PERFORMANCES AT THE EVENTS CENTER BOX OFFICE.
ALL SEATS ARE RESERVED.