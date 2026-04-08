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IT’S SHRINE CIRCUS TIME IN SIOUX CITY

By
Woody Gottburg
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THE 74TH ANNUAL ABU BEKR SHRINE CIRCUS IS UNDERWAY AT THE CITY EVENTS CENTER.

ABU BEKR CIRCUS CHAIRMAN PATRICK JENSEN SAYS THOSE ATTENDING WILL SEE CAMELS, ZEBRAS, HORSES, AND A VARIETY OF SKILLED ACROBATIC AND HIGH WIRE ACTS:

CIRCUS6 OC…….A JUMP ROPE. :15

THERE ARE EIGHT PERFORMANCES STARTING WEDNESDAY NIGHT AND A PARTICULAR THEME THROUGH EACH SHOW:

CIRCUS7 OC…….HAPPEN THIS YEAR. :15

THERE WILL BE PLENTY OF GLOW STICKS AVAILABLE FOR THOSE ATTENDING TO JOIN IN THE FUN:

CIRCUS8 OC……….SIMPLE AND EASY. :10

AND THERE ARE PLENTY OF SHRINERS AT EACH PERFORMANCE HELPING EVERYONE IN A VARIETY OF WAYS;

CIRCUS9 OC……. AT EVERY SHOW. ;20

TICKETS ARE STILL AVAILABLE FOR THE THURSDAY THROUGH SUNDAY PERFORMANCES AT THE EVENTS CENTER BOX OFFICE.
ALL SEATS ARE RESERVED.

 

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