Home Local News IOWA HAS 3RD LOWEST GAS PRICES IN U.S.

IOWA HAS 3RD LOWEST GAS PRICES IN U.S.

By
Woody Gottburg
-
24
SHARE

IOWA HAS THE THIRD LOWEST STATE AVERAGE PRICE FOR A GALLON OF GAS IN THE NATION, TIED WITH NORTH DAKOTA AT THREE DOLLARS, 48 CENTS A GALLON.

THAT’S ACCORDING TO TRIPLE-A WHO REPORTS ONLY KANSAS AND OKLAHOMA ARE LOWER.

DES MOINES’S AVERAGE IS HIGHER, AT THREE-54 WITH SEVERAL COUNTIES IN FAR SOUTHERN AND SOUTHWESTERN IOWA AVERAGING THREE-15 TO THREE-30 A GALLON.

THE NATIONAL AVERAGE TODAY IS FOUR-14 A GALLON.

PRICES MAY BEGIN DROPPING WITH THE TWO WEEK CEASE FIRE IN IRAN WHICH HAS LED TO THE PRICE OF OIL DROPPING BY 20 DOLLARS A BARREL WEDNESDAY MORNING.

AAA FILE PHOTO

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR