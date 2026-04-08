IOWA HAS 3RD LOWEST GAS PRICES IN U.S.

IOWA HAS THE THIRD LOWEST STATE AVERAGE PRICE FOR A GALLON OF GAS IN THE NATION, TIED WITH NORTH DAKOTA AT THREE DOLLARS, 48 CENTS A GALLON.
THAT’S ACCORDING TO TRIPLE-A WHO REPORTS ONLY KANSAS AND OKLAHOMA ARE LOWER.
DES MOINES’S AVERAGE IS HIGHER, AT THREE-54 WITH SEVERAL COUNTIES IN FAR SOUTHERN AND SOUTHWESTERN IOWA AVERAGING THREE-15 TO THREE-30 A GALLON.
THE NATIONAL AVERAGE TODAY IS FOUR-14 A GALLON.
PRICES MAY BEGIN DROPPING WITH THE TWO WEEK CEASE FIRE IN IRAN WHICH HAS LED TO THE PRICE OF OIL DROPPING BY 20 DOLLARS A BARREL WEDNESDAY MORNING.
AAA FILE PHOTO