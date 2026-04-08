FEENSTRA COMMENTS ON IRAN CEASE FIRE

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SPOKE AT THE WESTSIDE CONSERVATIVE CLUB IN URBANDALE, IOWA WEDNESDAY MORNING.
THE CROWD CHEERED AS FEENSTRA BEGAN BY MENTIONING THE TWO-WEEK CEASE FIRE IN THE MIDDLE EAST THAT WAS ANNOUNCED TUESDAY:
IRAN OC….YES (APPLAUSE FADE) :17
FEENSTRA, WHO IS CAMPAIGNING FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR IOWA GOVERNOR, ANSWERED QUESTIONS ON A VARIETY OF TOPICS, INCLUDING VACCINE MANDATES AND EDUCATION POLICY.
HE LATER JOINED GOVERNOR KIM REYNOLDS IN WELCOMING HOME 114 OF IOWA’S NATIONAL GUARD TO CEDAR RAPIDS FROM OPERATION INHERENT RESOLVE IN THE MIDDLE EAST.