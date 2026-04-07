VANDERLOO HOPES TO BECOME FULL TIME SCHOOL SUPERINTENDENT

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL SOON BEGIN REVIEWING THE APPLICATIONS FROM PEOPLE WHO HAVE APPLIED TO BE THE NEXT FULL TIME SIOUX CITY SCHOOL SUPERINTENDENT.
JAMES VANDERLOO, WHO WAS NAMED INTERIM SUPERINTENDENT IN LATE FEBRUARY, SAYS HE WOULD LIKE TO HAVE THAT FULL TIME JOB:
VANDERLOO1 OC……..SCHOOL DISTRICT. ;07
VANDERLOO HAD BEEN THE DISTRICT’S DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION SINCE 2011 AND HAS SERVED THE DISTRICT FOR 40 YEARS IN A VARIETY OF CAPACITIES.
HE ACTUALLY STARTED WORKING ON THE DISTRICT’S SUMMER MOW CREW IN 1987 WHILE HE WAS STILL IN COLLEGE, AND THEN BEGAN COACHING IMMEDIATELY AFTER GRADUATION AND THEN STARTED STUDENT TEACHING.
AFTER COLLEGE, HE BECAME A FULL TIME TEACHER AT THE OLD WEST MIDDLE SCHOOL:
VANDERLOO2 OC……SECONDARY EDUCATION. :30
HIS FIRST PROJECT THERE WAS TO OPEN THE CAREER ACADEMY.
HE SAYS ONE OF THE DISTRICT’S CURRENT ISSUES IS STAFFING, INCLUDING THE ADMINISTRATION:
VANDERLOO3 OC………..OF THE PUZZLES. :22
MORE TEACHERS ARE ALSO NEEDED, INCLUDING IN SPECIAL EDUCATION:
VANDERLOO4 OC……..PRETTY LIMITED POOL. :24
WE WILL HEAR MORE ABOUT THE SCHOOL DISTRICT NEEDS FROM JIM VANDERLOO LATER THIS WEEK.