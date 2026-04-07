SIOUX CITY MAN SENTENCED TO OVER 17 YEARS IN PRISON

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
62-YEAR-OLD TODD BABB WAS SENTENCED IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY TO 17 AND A HALF YEARS IN PRISON AFTER PLEADING GUILTY TO CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
EVIDENCE SHOWED THAT BABB WAS PREVIOUSLY CONVICTED OF AT LEAST FIVE PRIOR FELONY DRUG OFFENSES, ONE IN IOWA DISTRICT COURT AND ONE IN FEDERAL COURT IN THE NORTHERN DISTRICT OF IOWA.
BABB ADMITTED THAT BETWEEN 2018 AND AUGUST 2024, HE AND OTHERS CONSPIRED TO DISTRIBUTE MORE THAN 500 GRAMS OF MIXED METH IN THE SIOUX CITY AREA.
DURING A SEARCH OF HIS RESIDENCE, LAW ENFORCEMENT SEIZED OVER $3,000 IN CASH AND ¼ POUND OF METH WHICH HE INTENDED TO DISTRIBUTE TO OTHERS.
APPROXIMATELY ONE POUND OF METH WAS ALSO SEIZED FROM A VEHICLE OBSERVED DRIVING AWAY FROM BABB’S RESIDENCE.