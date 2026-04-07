RAGBRAI RIDERS WILL ENCOUNTER PLENTY OF HILLS THIS YEAR

MORE INFORMATION ON THE VARIOUS STOPS ON THIS SUMMER’S REGISTER’S ANNUAL GREAT BIKE RIDE ACROSS IOWA HAS BEEN RELEASED.
THIS YEAR’S RIDE IS JULY 18-25, STARTING IN ONAWA WITH THE FIRST DAY’S RIDE JUST OVER 59 MILES AND 3,506 FEET OF CLIMB FROM ONAWA TO TURIN, THEN SOLDEIR, DUNLAP, EARLING AND WESTPHALIA, ENDING IN HARLAN.
THERE’S MORE HILLS ON THE SECOND DAY OF RAGBRAI, A RIDE OF JUST OVER 56 MILES AND 3,590 FEET OF CLIMB FROM HARLAN INTO GUTHRIE CENTER.
SUCCEEDING DAYS END IN BOONE, MARSHALLTOWN, INDEPENDENCE, DYERSVILLE, WITH THE CONCLUSION AT DUBUQUE.
THAT SEVENTH DAY WILL BE A SHORT RIDE, 34 MILES AND 1,699 FEET OF CLIMB, WITH THE RIDERS DIPPING THEIR TIRES AS TRADITION, IN THE MISSISSIPPI RIVER.
LOGO COURTESY RAGBRAI