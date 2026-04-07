MT. RUSHMORE FIREWORKS LOTTERY BEGINS THIS WEEK

SOUTH DAKOTA AND GOVERNOR LARRY RHODEN ARE HOLDING A TICKET LOTTERY FOR THE UPCOMING FIREWORKS SHOW AT MOUNT RUSHMORE.
THE JULY 3RD EVENT IS IN HONOR OF OUR NATION’S 250TH BIRTHDAY.
THE GOVERNOR SAYS SOUTH DAKOTA IS “PROUD TO WELCOME VISITORS FROM ACROSS THE COUNTRY.”
A TICKET LOTTERY WILL TAKE PLACE WEDNESDAY THROUGH THIS SUNDAY, APRIL 12TH.
EACH PERSON CAN APPLY FOR UP TO FOUR TICKETS.
THERE IS A $1 NON-REFUNDABLE LOTTERY APPLICATION FEE.
EACH APPLICANT MAY APPLY FOR UP TO FOUR TICKETS AND A PARKING SPACE OR SHUTTLE SERVICE AT RECREATION-DOT-GOV.
LOTTERY RESULTS WILL BE DISTRIBUTED ON APRIL 14.
Photo from recreation.gov