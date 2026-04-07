CIVICS BEE TO BE HELD AT RE/MAX CITY CENTRE

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE, IN PARTNERSHIP WITH THE DAKOTA VALLEY BUSINESS COUNCIL AND THE U.S. CHAMBER OF COMMERCE FOUNDATION, WILL HOST THE LOCAL NATIONAL CIVICS BEE TODAY.
6TH, 7TH, AND 8TH GRADE STUDENTS FROM SIOUX CITY, HINTON, SERGEANT BLUFF-LUTON, SIOUX CENTER AND WOODBURY CENTRAL ARE COMPETING IN THE IOWA COMPETITION, AS WELL AS DAKOTA VALLEY STUDENTS TAKING THE STAGE IN THE SOUTH DAKOTA COMPETITION.
THE EVENTS TAKE PLACE AT THE RE/MAX CITY CENTRE IN DOWNTOWN SIOUX CITY AT 4:30PM FOR IOWA STUDENTS AND AT 7PM FOR SOUTH DAKOTA.
THE STUDENTS WILL SHOWCASE THEIR CIVIC KNOWLEDGE AND IDEAS WITH THE TOP THREE STUDENTS FROM EACH EVENT ADVANCE TO STATE COMPETITIONS FOR A CHANCE TO QUALIFY FOR THE NATIONAL CIVICS BEE IN WASHINGTON, D.C.