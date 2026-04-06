THREE FINALISTS CHOSEN FOR PRESIDENT OF WESTERN IOWA TECH

THREE FINALISTS HAVE BEEN CHOSEN IN THE SEARCH FOR THE NEXT PRESIDENT OF WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE.
THEY INCLUDE DR. MICHELLE ALLMENDINGER, THE VICE PRESIDENT OF STUDENT AFFAIRS AT SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE, IN BURLINGTON, IOWA, TERRY GAALSWYK, THE PRESIDENT OF MINNESOTA WEST COMMUNITY & TECHNICAL COLLEGE AND THE FORMER EXECUTIVE DEAN OF INSTRUCTION AT WESTERN IOWA TECH, AND DR. TERRY LINDSAY, WHO SERVED AS THE VICE PRESIDENT FOR STUDENT AFFAIRS AT ALBANY STATE UNIVERSITY IN ALBANY, GEORGIA, FOR NEARLY SIX YEARS.
THE CANDIDATES WILL BE INDIVIDUALLY INTERVIEWED IN ZOOM HEARINGS AT 4:45PM THIS WEDNESDAY THROUGH FRIDAY.
THEIR PROFILES AND A SCHEDULE OF THEIR VISITS ARE AVAILABLE ON THE WESTERN IOWA TECH WEBSITE.
THE SEARCH COMMITTEE REVIEWED 30 APPLICANTS FOR THE POSITION.
THE CURRENT PRESIDENT, DR. TERRY MURRELL, WILL RETIRE MAY 15TH.
HE WAS HIRED IN 2007 AS VICE PRESIDENT OF INSTRUCTION AND STUDENT SERVICES AND HAS SERVED AS PRESIDENT SINCE 2011.