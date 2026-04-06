MUELLER TO RETIRE AS POLICE CHIEF LATER THIS YEAR

SIOUX CITY’S POLICE CHIEF SAYS HE PLANS TO RETIRE BEFORE THE END OF THIS YEAR.
REX MUELLER TOLD MEMBERS OF THE SIOUX CITY PRESS CLUB LATE LAST WEEK THAT HE WILL LEAVE HIS POST LIKELY BY SOMETIME IN NOVEMBER.
MUELLER OFFICIALLY BEGAN SERVING AS POLICE CHIEF ON SEPTEMBER 1ST OF 2017 AFTER RISING THROUGH THE RANKS STARTING AS AN OFFICER BACK IN 1996.
MUELLER TOLD PRESS CLUB HE WILL MAKE AN OFFICIAL ANNOUNCEMENT IN THE WEEKS AHEAD, BUT THAT THE MEMBERS OF THE DEPARTMENT AND CITY OFFICIALS WERE AWARE OF HIS INTENTIONS.
TODAY’S CITY COUNCIL AGENDA HAS AN ITEM TO APPROVE AN UPDATED DESCRIPTION FOR THE POSITION OF CITY POLICE CHIEF THAT WILL TAKE EFFECT IMMEDIATELY UPON PASSAGE.