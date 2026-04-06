Home Local News APRIL IS DONATE LIFE MONTH

APRIL IS DONATE LIFE MONTH

By
Woody Gottburg
-
21
SHARE

APRIL IS NATIONAL DONATE LIFE MONTH AND SIOUX CITY’S UNITYPOINT ST. LUKE’S JOINED WITH THE IOWA DONOR NETWORK TO HOST A FLAG-RAISING CEREMONY MONDAY AT THEIR DOWNTOWN PROFESSIONAL OFFICES TO CELEBRATE TRANSPLANT RECIPIENTS WHO HAVE BEEN GIVEN A NEW LIFE AND HONOR DONORS AND THEIR FAMILIES.

JOHN JORGENSEN OF THE IOWA DONOR NETWORK SAYS THERE IS A MISCONCEPTION THAT DONATED ORGANS ONLY BENEFIT THE RECIPIENT:

ORGANS4 OC…….THAT GOES ON. :18

JORGENSEN’S SON WAS AN ORGAN DONOR:

ORGANS5 OC……GIFT OF LIFE. :08

HE SAYS IN 2025, MANY LIVES WERE AFFECTED BY IOWANS DECISIONS TO BECOME ORGAN DONORS:

ORGANS6 OC…….THOSE GIFTS CONTINUE. :22

JORGENSEN SAYS IT IS SIMPLE TO REGISTER TO BECOME A DONOR:

ORGANS7 OC……..VERY SAME THING. :15

CURRENTLY, THERE ARE OVER 104,000 AMERICANS ON THE WAITING LIST FOR AN ORGAN DONATION, INCLUDING OVER 600 IOWANS.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR