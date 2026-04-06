APRIL IS DONATE LIFE MONTH

APRIL IS NATIONAL DONATE LIFE MONTH AND SIOUX CITY’S UNITYPOINT ST. LUKE’S JOINED WITH THE IOWA DONOR NETWORK TO HOST A FLAG-RAISING CEREMONY MONDAY AT THEIR DOWNTOWN PROFESSIONAL OFFICES TO CELEBRATE TRANSPLANT RECIPIENTS WHO HAVE BEEN GIVEN A NEW LIFE AND HONOR DONORS AND THEIR FAMILIES.
JOHN JORGENSEN OF THE IOWA DONOR NETWORK SAYS THERE IS A MISCONCEPTION THAT DONATED ORGANS ONLY BENEFIT THE RECIPIENT:
ORGANS4 OC…….THAT GOES ON. :18
JORGENSEN’S SON WAS AN ORGAN DONOR:
ORGANS5 OC……GIFT OF LIFE. :08
HE SAYS IN 2025, MANY LIVES WERE AFFECTED BY IOWANS DECISIONS TO BECOME ORGAN DONORS:
ORGANS6 OC…….THOSE GIFTS CONTINUE. :22
JORGENSEN SAYS IT IS SIMPLE TO REGISTER TO BECOME A DONOR:
ORGANS7 OC……..VERY SAME THING. :15
CURRENTLY, THERE ARE OVER 104,000 AMERICANS ON THE WAITING LIST FOR AN ORGAN DONATION, INCLUDING OVER 600 IOWANS.