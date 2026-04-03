STREET CLOSURES MONDAY IN SIOUX CITY

BEGINNING MONDAY THE CITY’S ENGINEERING DIVISION WILL CLOSE 39TH STREET FROM JACKSON STREET TO NEBRASKA STREET.
THE ONE BLOCK CLOSURE WILL ALLOW CITY CREWS TO MAKE NECESSARY STREET REPAIRS.
WORK WILL BEGIN THE MORNING OF MONDAY, APRIL 6, 2026, AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF DAY FRIDAY, APRIL 10, WEATHER DEPENDENT.
ALSO, SIOUX CITY’S PARKS & RECREATION DEPARTMENT SAYS SOUTH PALMETTO STREET FROM MORNINGSIDE AVENUE TO GARRETSON AVENUE WILL BE TEMPORARILY CLOSED ON MONDAY, APRIL 6, FOR CITY CREWS TO SAFELY COMPLETE TREE REMOVALS IN THE RIGHT-OF-WAY.
THE CLOSURE IS ANTICIPATED TO BE FROM 9 A.M.UNTIL 11 A.M., WITH LOCAL ACCESS BEING MAINTAINED AND A DETOUR ROUTE ALONG SOUTH CEDAR STREET AND GARRETSON AVENUE.