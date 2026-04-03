SC PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION PAUSES TWO EVENTS

THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION HAS ANNOUNCED A TEMPORARY PAUSE OF ITS TWO SIGNATURE FUNDRAISING EVENTS, ARE YOU SMARTER THAN A 4TH GRADER? AND GOLF FORE EDUCATION, AS THE ORGANIZATION BEGINS THE SEARCH FOR ITS NEXT EXECUTIVE DIRECTOR.
JONATHAN BLUM, THE FOUNDATION’S INTERIM EXECUTIVE DIRECTOR, SAYS THE PAUSE WILL ALLOW INCOMING LEADERSHIP THE OPPORTUNITY TO EVALUATE, STRENGTHEN, AND POTENTIALLY REDESIGN THE EVENTS TO BETTER SERVE THE FOUNDATION’S MISSION AND LONG-TERM IMPACT.
ARE YOU SMARTER THAN A 4TH GRADER? MAY RETURN IN THE FALL OR WINTER OF THIS YEAR.
GOLF FORE EDUCATION WILL BE PAUSED FOR 2026 AND REVIEWED FOR FUTURE PLANNING.
THE FOUNDATION SAYS ITS CORE WORK WILL CONTINUE UNINTERRUPTED. THE ORGANIZATION REMAINS FOCUSED ON SUPPORTING INNOVATIVE CLASSROOM PROGRAMS, TEACHER GRANTS, AND EXPANDED OPPORTUNITIES FOR STUDENTS THROUGHOUT THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.