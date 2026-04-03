SAND CALLS FOR TERM LIMITS FOR IOWA OFFICIALS

STATE AUDITOR ROB SAND, A DEMOCRAT WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA, IS PROPOSING TERM LIMITS FOR LEGISLATORS AND STATEWIDE ELECTED OFFICIALS AS WELL AS MANDATORY PRISON TIME FOR ANY PUBLIC OFFICIAL CONVICTED OF EMBEZZLING TAX DOLLARS.
SAND28 OC…NOT SERVING YOURSELF.” :05
SAND SUPPORTS BANNING IOWA ELECTED OFFICIALS FROM TRADING STOCKS. SAND SUGGESTS CANDIDATES SHOULD PASS A COGNITIVE TEST AND A CIVICS TEST BEFORE THEY’D BE ABLE TO RUN FOR ELECTION OR RE-ELECTION.
SAND IS ALSO CALLING FOR OPEN PRIMARIES, SO INDEPENDENTS NO LONGER HAVE TO CHANGE THEIR PARTY REGISTRATION TO REPUBLICAN OR DEMOCRAT IN ORDER TO VOTE IN THE PRIMARY ELECTIONS THAT CHOOSE WHICH CANDIDATES QUALIFY FOR THE GENERAL ELECTION.
SAND29 OC………..ON OUR CHOICES.” ;14
AS FOR TERM AND AGE LIMITS ON STATE OFFICIALS, THE IOWA CONSTITUTION REQUIRES MEMBERS OF THE IOWA HOUSE TO BE 21,
STATE SENATORS MUST BE AT LEAST 25 AND GOVERNORS HAVE TO BE 30 WHEN SWORN INTO OFFICE.
SAND SAYS, AS GOVERNOR, HE’D HAVE CONVERSATIONS WITH LEGISLATORS TO COME UP WITH THE RETIREMENT AGE AND TERM LIMITS THEY’D VOTE FOR:
SAND30 OC…….A GOOD JOB.” :14
SAND WAS ELECTED STATE AUDITOR IN 2018 AND REELECTED IN 2022.
HE IS THE ONLY CANDIDATE RUNNING IN THE DEMOCRATIC PARTY’S PRIMARY FOR GOVERNOR.
RADIO IOWA