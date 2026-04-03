BETZ TO LEAD SIOUXLAND BOYS & GIRLS CLUB

TOM BETZ IS THE NEW CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOYS & GIRLS CLUBS OF SIOUXLAND.
BETZ JOINS THE BOYS & GIRLS CLUBS OF SIOUXLAND FROM BISHOP HEELAN CATHOLIC SCHOOLS, WHERE HE SERVED IN A LEADERSHIP ROLE.
HE ALSO BRINGS A LONG-STANDING HISTORY WITH THE CLUB ORGANIZATION, HAVING SERVED ON THE BOYS & GIRLS CLUBS OF SIOUXLAND BOARD OF DIRECTORS FROM 2012-2025.
BETZ SAYS HE IS HONORED TO STEP INTO THIS ROLE AND CONTINUE SERVING AN ORGANIZATION THAT HAS MEANT SO MUCH TO HIM FOR MANY YEARS.”
CLUB BOARD CHAIRMAN JON SAYLOR SAYS BETZ’S YEARS OF SERVICE ON THEIR BOARD PROVIDES A UNIQUE PERSPECTIVE AND A DEEP UNDERSTANDING OF THE POSITIVE IMPACT THE ORGANIZATION HAS ON YOUNG PEOPLE AND FAMILIES IN OUR COMMUNITY.