PILLEN RESCINDS NEBRASKA BURN BAN

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS RESCINDED HIS MOST RECENTLY ISSUED BURN BAN, WHICH CLEARS THE WAY FOR BURN PERMITS TO BE ISSUED IN THE STATE THROUGH THE AUTHORITY OF LOCAL FIRE CHIEFS OR DESIGNATED DEPARTMENT MEMBERS.
THE NEW EXECUTIVE ORDER CITES A REDUCTION IN THE POTENTIAL FOR DROUGHT-RELATED EMERGENCIES ACROSS NEBRASKA.
LAST WEEK, GOV. PILLEN ORDERED THE EXTENSION OF HIS ORIGINAL BURN BAN DUE TO ONGOING WILDFIRE RISK THAT WAS SET TO EXPIRE APRIL 10.
THE NEW ORDER INDICATES THAT CONDITIONS CONTRIBUTING TO AN ELEVATED WILDFIRE THREAT HAVE DIMINISHED TO AN ACCEPTABLE DEGREE.